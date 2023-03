Börse Asien Märkte in Asien öffnen nach SVB-Pleite im Minus

Märkte in Asien öffnen nach SVB-Pleite im Minus

Trotz der guten Nachrichten, dass Kunden der Silicon Valley Bank am Montag an ihre Einlagen kommen, reagierten die Anleger in Asien skeptisch. Massive Kursrutsche blieben aber aus.

13.03.2023 - 03:05 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen