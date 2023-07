Börse Asien Märkte in Asien rutschen wegen starkem Yen ab

Anstehende US-Inflationsdaten und Turbulenzen am Devisenmarkt lassen Anleger in Deckung gehen. Die wichtigsten asiatische Indizes liegen im frühen Handel im Minus.

Tokio Ein stark steigender Yen schürt am Mittwoch im Vorfeld der US-Inflationsdaten die Nervosität der Anleger in Asien. Der Yen kletterte um etwa 0,7 Prozent auf 139,53 je Dollar und legte damit in vier Handelstagen um fast vier Prozent zu, da viele Short-Positionen aufgelöst wurden. Ein stärkerer Yen beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure und verteuert die Aktien für ausländische Investoren. Der steile Anstieg des Nikkei in diesem Jahr um 22 Prozent gegenüber den Weltaktien mit einem Plus von rund 13 Prozent lockte Analysten zufolge viele ausländische Anleger an die japanischen Märkte.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 31.958 Punkten und damit 5,8 Prozent unter dem in der vergangenen Woche erreichten Dreijahreshoch. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 2224 Punkten. Industrie- und Technologiewerte belasteten den Nikkei am stärksten: Der Chiphersteller Tokyo Electron fiel um drei Prozent und setzte damit seine Talfahrt fort.

Die Aktie von Renesas Electron, deren Wert sich in diesem Jahr verdoppelt hatte, fiel um 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern Eisai war mit einem Minus von 3,8 Prozent der größte Verlierer, gefolgt vom Halbleiterausrüster Screen Holdings mit 3,7 Prozent. „Psychologisch gesehen könnte der Yen ein wenig Nervosität verursachen“, sagte Vishnu Varathan, Leiter der Wirtschaftsabteilung der Mizuho Bank in Singapur. „Die Märkte sind auf das umgekehrte Verhältnis zwischen dem Yen und dem Nikkei eingestellt.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent.

