Börse Asien Märkte in China begrüßen Konjunkturmaßnahmen – Anleger in Japan vorsichtig

Chinesischer Indizes notieren im frühen Handel deutlich im Plus. Japanische Anleger erwarten hingegen den Zinsentscheid der Bank of Japan.

Japanische Anleger halten sich am Dienstagmorgen zurück. (Foto: AP) Märkte Asien

Singapur Die angekündigte Unterstützung der Regierung in Peking für die stotternde Wirtschaft nach der Corona-Pandemie lässt am Dienstag die Anleger in China aufatmen. Die Börse in Shanghai lag 1,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 2,5 Prozent. Das Ankurbeln der Binnennachfrage, die Stärkung des Vertrauens und die Risikoprävention stehen im Fokus der wirtschaftspolitischen Maßnahmen, zitierte die staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua das Politbüro.

„Wir glauben, dass die politischen Entscheidungsträger in Bezug auf finanzielle Risiken vorsichtig bleiben werden, auch wenn sie möglicherweise weitere politische Unterstützung leisten, um den Immobilien-Sektor zu stabilisieren“, sagte Erin Xin von HSBC. Der Index von Immobilien-Entwicklern auf den chinesischen Festland sprang am Dienstag um 10,5 Prozent nach oben.

Die Anleger in Japan waren im Vorfeld der Zinsentscheidungen der wichtiger Zentralbanken einschließlich der Bank of Japan (BOJ) Japans hingegen vorsichtig: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 32.606 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 2280 Punkten. Schwergewichtige Technologiewerte führten die Verluste an.

