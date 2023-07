Börse Asien Nikkei sinkt nach 33-Jahres-Hoch – Anleger in Asien zeigen Vorsicht

Die Anleger in Asien gehen wegen eines Feiertags in den USA vorsichtig in den Handel. Der japanische Aktienindex Nikkei fällt von seinem 33-Jahres-Hoch vom Vortag.

Die Anleger sind nach einem 33-Jahres Hoch des Nikkei vorsichtig. (Foto: imago images/VWPics) Börse Tokio

Singapur, Frankfurt, Tokio Der japanische Aktienindex Nikkei ist am Dienstag von seinem Höchststand gesunken. In der vorangegangenen Sitzung hatte der japanische Leitindex ein 33-Jahres-Hoch erreicht. Der Nikkei fiel bis zur Mittagspause um 1,08 Prozent auf 33.389,28, nachdem er am Montag mit 33.753,33 den höchsten Schlussstand seit März 1990 erreicht hatte. Ein Börsenfeiertag in den USA trug zur Vorsicht der Anleger in Asien bei.

„Angesichts des heutigen Rückgangs des Nikkei und der Feiertage an den US-Märkten ist es kaum zu erwarten, dass die Anleger proaktiv neue Positionen eingehen", sagte Maki Sawada, Stratege bei Nomura Securities. Zudem hätten die Anleger nach dem gestrigen Höchststand des Nikkei Gewinne mitgenommen.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 33.447 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 2307 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle.

China führt Kontrollen für den Export von seltenen Metallen ein

China will die Ausfuhr von einigen in der Halbleiterindustrie weit verbreiteten seltenen Metallen kontrollieren. Das chinesische Handelsministerium teilte am Montag mit, die ab dem 1. August geltenden Kontrollen dienten dem Schutz der nationalen Sicherheit und nationaler Interessen.

Exporteure von Gallium und Germanium müssten spezielle Ausfuhrlizenzen beantragen. Wer die Metalle ohne Lizenz exportiere, werde bestraft.

Die USA hatten zuvor wegen Sicherheitsbedenken Beschränkungen für die Ausfuhr von Hochleistungschips an China erlassen. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt das US-Handelsministerium auch eine Verschärfung der Lizenzvorschriften für den Export von Spezialchips für künstliche Intelligenz (KI)nach China.

Mehr: Dow Jones schließt kaum verändert – Tesla-Aktien legen kräftig zu