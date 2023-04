Börse Asien OPEC+-Produktionskürzungen treiben Energie-Titel in Asien an

Energie-Aktien treiben die wichtigsten Indizes in Asien an. Gleichzeitig deckeln Inflationsängste die Gewinne.

Anleger greifen besonders bei Energietiteln zu. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Sydney, Peking, Tokio Angeführt von Unternehmen aus dem Energiesektor folgen am Dienstag die Märkte in Asien den Gewinnen der Wall Street ins Plus. Die überraschenden Kürzungen der Ölförderziele der OPEC+-Gruppe beflügelten einerseits die Titel der Energieversorger, deckelten aber andererseits durch die daraus resultierenden Inflationsängste die Gewinne. Die Rohölsorte Brent stieg um 0,5 Prozent auf 85,39 Dollar pro Barrel.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 28.244 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 2020 Punkten. Der japanische Versorgersektor legte um 1,46 Prozent zu, wobei Tokyo Electric um 2,49 Prozent stieg. Die Papiere von Kansai Electric kletterten um 2,16 Prozent nach oben. Der Videospielhersteller Nintendo war mit einem Gewinnsprung von 2,86 Prozent der beste Wert im Nikkei.

