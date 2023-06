Börse Asien Pharma-Titel sorgen für gesunde Gewinne in Japan

Nikkei und Topix notieren im Verlauf im Plus. Fortschritte bei der Zulassung eines Alzheimer-Medikaments durch die US-Arzneimittelbehörde FDA gab Werten im Gesundheitssektor Auftrieb.

Die japanischen Märkte starten stark in die Woche, die Börse in Shanghai fällt im Verlauf ins Minus. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Tokio Gestützt von einer Erholung der Aktien japanischer Arzneimittelhersteller und einem starken Wochenausklang der Wall Street liegt der Nikkei zu Wochenauftakt im Plus. Der 225 Werte umfassende Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 32.486 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 2235 Punkten.

Fortschritte bei der Zulassung des Alzheimer-Medikaments Laqembi von Eisais durch die US-Arzneimittelbehörde FDA trieben die Werte im Gesundheitssektor an: Eisai legte um 1,94 Prozent zu. Die Aktien des Konkurrenten Daiichi Sankyo steigen um 3,34 Prozent, auch der Rivaale Chugai Pharmaceutical verzeichnete ein Plus von 2,35 Prozent stiegen.

Die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch und der Bank of Japan (BOJ) am Freitag deckelten jedoch die Gewinne. Die Anleger versuchen auch immer noch abzuschätzen, ob die Rally des Nikkei nach einem Anstieg um fast 23 Prozent seit Mitte März bis zum Höchststand in der vergangenen Woche zu aufgeheizt sein könnte.

„Wir gehen davon aus, dass der Nikkei in dieser Woche im Einklang mit dem 25-Tage-Durchschnitt steigen wird, dabei aber einen Teil seiner Energie abgibt“, um sich um 32.944 Punkte einzupendeln, sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

