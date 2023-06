Börse Asien Pharmawerte geben Tokioter Börse Auftrieb – Markt in China stagniert

Der japanische Nikkei-Index hat zugelegt. Fortschritte bei der Zulassung eines Alzheimer-Medikaments durch die US-Arzneimittelbehörde FDA gaben Werten im Gesundheitssektor Auftrieb.

Die japanischen Märkte starten stark in die Woche, die Börse in Shanghai fällt im Verlauf ins Minus. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Tokio Gestützt auf Kursgewinne von Pharmawerten hat die japanische Börse am Montag zugelegt. Der Tokioter Nikkei-Index stieg am Montag um 0,5 Prozent auf 32.424 Punkte. In China drückten dagegen zuletzt enttäuschende Konjunkturdaten auf die Stimmung. Die Börse Shanghai notierte daher kaum verändert bei 3233 Zählern.

Börsianer rechneten damit, dass auch die in den kommenden Tagen anstehenden Wirtschaftszahlen aus der Volksrepublik hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Notenbank werde daher wohl die Geldpolitik lockern, um die Wirtschaft anzukurbeln. Diese Spekulationen drückten die chinesische Währung auf ein Sechs-Monats-Tief. Im Gegenzug stieg der Dollar um 0,3 Prozent auf 7,1479 Yuan.

In Tokio sorgte der Pharmakonzern Eisai mit einem Kursplus von zeitweise mehr als sechs Prozent für Furore. Mit 11.250 Yen waren die Papiere so teuer wie zuletzt vor zwei Jahren.

Ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde FDA hatte sich für die Zulassung des Alzheimer-Medikamentes des Unternehmens ausgesprochen. Im Windschatten von Eisai legten die Rivalen Daiichi Sankyo und Chugai bis zu 3,9 Prozent zu.

Mehr: Zinswende und Liquiditätsprobleme treffen private Kreditfonds