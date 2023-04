Börse Asien Positive Stimmung an den asiatischen Börsen – Indizes legen zu

Die wichtigen Aktienindizes folgen den positiven Vorgaben aus den USA. Auch Singapurs Zentralbank trägt zur guten Stimmungslage bei.

Der 225 Werte umfassende Nikkei legte am Freitag um 0,98 Prozent zu. (Foto: Bloomberg) Indizes in Japan

Tokio, Singapur Mit Rückenwind der Wall Street haben die asiatischen Börsen am Freitag zugelegt. In Tokio gewann der Nikkei-Index den sechsten Tag in Folge und stieg um 1,2 Prozent auf 28.485 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,5 Prozent. In China lag die Shanghaier Börse 0,6 Prozent im Plus bei 3323 Punkten.

Die US-Börsen hatten nach Veröffentlichung der Erzeugerpreisdaten deutlich zugelegt. Analysten zufolge hoffen Investoren, dass die jüngsten Wirtschaftsdaten die US-Notenbank zu nur kleineren Zinsanhebungen veranlassen.

Singapurs Zentralbank legte zur Überraschung der Ökonomen bereits eine Zinspause ein und folgte damit den geldpolitischen Entscheidungen aus Kanada und Australien. Die Stimmung in Japan hellte zudem ein Kursanstieg des Einzelhändlers Fast Retailing in Höhe von 8,7 Prozent auf. Der Uniqlo-Mutterkonzern verbuchte im ersten Halbjahr einen Gewinnanstieg von 16 Prozent und hob seine Gesamtjahresprognose an.

Mehr: Indiens Aufstieg – Warum das Land seinen Erfolg jetzt nur noch selbst gefährden kann

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen