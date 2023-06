Börse Asien Prigoschins Aufstand verunsichert Anleger in Asien

Aus Sorge um die geopolitische Stabilität haben Asiens Aktienmärkte am Montag im Minus geschlossen. Der chinesische Yuan fällt auf ein Sieben-Monats-Tief.

Die Anleger in Asien sorgen sich um die geopolitische Lage. (Foto: E+/Getty Images) Shanghai Börse

Tokio Sorgen um die geopolitische Stabilität nach dem Söldner-Aufstand in Russland hat die asiatischen Börsen zum Wochenauftakt ins Minus gedrückt. In China schloss die Börse Shanghai am Montag mit Verlusten von 1,5 Prozent.

Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sank um 0,3 Prozent. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,2 Prozent nach.

Der kurzzeitige Aufstand der Söldnergruppe Wagner in Russland am Wochenende sorgte für Verunsicherung. Anleger erhoffen sich in den nächsten Tagen mehr Klarheit über die Lage.

Nach der Zusicherung von Straffreiheit hatte die auf Moskau vorrückende russische Truppe ihren offenen Angriff auf die Machtposition von Präsident Wladimir Putin gestoppt. „Dieser Putschversuch hat Risse und Schwachstellen offenbart, die jetzt nicht mehr zu übersehen sind“, sagte Vishnu Varathan, Stratege bei der japanischen Bank Mizuho. „Er verstärkt unbestreitbar die globalen geopolitischen Risiken“.

