Börse Asien Schwache China-Daten drücken Asiens Börsen

Die Anleger in Asien gehen wegen eines Feiertags in den USA vorsichtig in den Handel. Der japanische Aktienindex Nikkei fällt von seinem 33-Jahres-Hoch vom Vortag.

Die Börse in Shanghai ist einer der wichtigsten Handelsorten in Asien. (Foto: Reuters) Shanghaier Börse Singapur, Frankfurt, Tokio Eine Verlangsamung der Dienstleistungsaktivitäten in China hat die Stimmung der Anleger in Asien getrübt. Die Börse in Shanghai lag am Mittwoch 0,6 Prozent im Minus bei 3226 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent auf 3872 Zähler. Der Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) für den chinesischen Dienstleistungssektor fiel im Juni auf 53,9 von 57,1 im Mai. Damit erreichte er den niedrigsten Wert seit der Lockerung der Corona-Beschränkungen im Januar. Er lag aber weiterhin über der 50-Punkte-Marke, die auf monatlicher Basis Wachstum von Schrumpfung trennt. „Der Dienstleistungssektor setzte seine Erholung nach der Corona-Pandemie fort, aber die Aufwärtsbewegung verlor an Schwung“, sagte Wang Zhe, Ökonom bei der Caixin Insight Group. In Japan setzten weitere Gewinnmitnahmen nach dem Hochstand des Nikkei den Börsen zusätzlich zu. Der 225 Werte umfassende Tokioter Index lag 0,3 Prozent tiefer. Der breiter gefasste Topix-Index blieb kaum verändert. „Es gibt immer noch viele Anleger, die ihre Positionen in japanischen Aktien aufstocken wollen und bei Kursrückgängen Aktien kaufen“, sagte Ikuo Mitsui, Fondsmanager beim Finanzdienstleister Aizawa Securities. Das verringert einige Verluste oder hilft dem Index sogar zu einer Kursumkehr.“ Mehr: Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

