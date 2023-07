Börse Asien Schwache China-Daten schicken Märkte in Asien auf Talfahrt

Die chinesische Wirtschaft kann sich nicht so gut von den Corona-Lockdowns erholen wie erwartet. Die Anleger machen sich auch keine Hoffnungen auf neue Konjunkturmaßnahmen.

Die Börsen in Asien starten negativ in die neue Woche. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) China Börse

Tokio Die langsamer als erwartete Erholung der chinesischen Wirtschaft drückt zu Wochenauftakt die Märkte in Asien ins Minus. Im Jahresvergleich wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten April bis Juni um 6,3 Prozent und blieb damit unter der Wachstumsprognose von 7,3 Prozent. „Die Daten deuten darauf hin, dass Chinas Post-Corona-Aufschwung eindeutig vorbei ist“, sagte CBA-Ökonomin Carol Kong.

Die Daten heizen die Ungeduld der Märkte über das Ausbleiben größerer fiskalischer Anreize aus Peking weiter an. „Die Märkte haben ihre Erwartungen (an Konjunkturmaßnahmen) bereits nach unten korrigiert, und wir gehen davon aus, dass es kein umfangreiches Paket geben wird“, erkärte Kong.

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,1 Prozent. Die Börse in Tokio war wegen eines Feiertags geschlossen. Der Handel in Hongkong wurde wegen des nahenden Tropensturms Talim am Montag ausgesetzt.

Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Bilanzsaison der großen Tech-Werte: Elektroautopionier Tesla will noch in dieser Woche seine Zahlen vorlegen.

