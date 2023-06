Börse Asien Schwache US-Konjunkturdaten drücken Chinas Börsen ins Minus

Das schwache Wachstumstempo der US-Dienstleister ist laut Analysten ein Indiz dafür, dass die Zinsschritte der Fed Wirkung zeigen. Die Tokioter Börsenindizes blieben im Plus.

Börse Hong Kong

Singapur Überraschend schwache US-Konjunkturdaten haben die Börsen in China ins Minus gedrückt. Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent tiefer bei 3194 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent auf 3810 Zähler.

Das Wachstumstempo der US-Dienstleister hat sich im Mai deutlich abgeschwächt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel auf 50,3 Punkte von 51,9 Zählern im April, von Reuters befragte Experten hatten einen Anstieg auf 52,2 Punkte erwartet.

Der Rückgang ist Analysten zufolge ein Indiz dafür, dass die vergangenen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed Wirkung zeigten. „Das taktische Risiko für Aktienanleger in nächster Zeit besteht darin, dass die Fed tatsächlich eine Sitzung auslässt und die Zinsen im Juli und nicht im Juni anhebt“, sagte Gary Dugan von Dalma Capital.

Die Tokioter Börsenindizes blieben dagegen im Plus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 0,9 Prozent höher. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent.

