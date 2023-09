Börse Asien Spannungen zwischen China und USA bringen asiatische Börsen ins Straucheln

Apple hat innerhalb von zwei Tagen 200 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Die Nutzung von iPhones wurde in China teilweise verboten. Das zieht die wichtigsten Indizes in Asien ins Minus.

Tokio, Singapur Die asiatischen Börsen haben am Freitag wegen der wachsenden Spannungen zwischen China und den USA und den daraus resultierenden strauchelnden Technologie-Aktien nachgegeben. Die Marktkapitalisierung von Apple ist in zwei Tagen um rund 200 Milliarden US-Dollar gesunken, nachdem berichtet wurde, dass China die Nutzung von iPhones durch Staatsbedienstete einschränkt.

„Chinas teilweises Verbot von Apple-Produkten hat Handelskriege und die Entkopplung zwischen den USA und China wieder auf die Tagesordnung gesetzt“, sagte Capital.com-Analyst Kyle Rodda. „Das Verbot ist zwar nur von geringem Umfang, aber es verdeutlicht die beiderseitigen Kosten und Risiken der Entkopplung.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 32.681 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 2369 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,9 Prozent.

Japans BIP-Wachstum im zweiten Quartal wegen schwacher Investitionsausgaben gesunken

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal weniger stark gewachsen als ursprünglich geschätzt. Wie revidierte Regierungsdaten am Freitag zeigten, sind die Investitionsausgaben des Landes zurückgegangen. Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Zeitraum zwischen April und Juni nur um 4,8 Prozent. Analysten waren in einer vorläufigen Schätzung von einem Wachstum um sechs Prozent ausgegangen. Die mittlere Marktprognose lag bei einem revidierten Wachstum von 5,5 Prozent.

Die von der Regierung veröffentlichten Daten zeigen aber auch, dass das Wachstum im Zeitraum von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 Prozent gestiegen ist, gegenüber der vorläufigen Schätzung von 1,5 Prozent und der Prognose von Ökonomen, die bei 1,3 Prozent lag. Die Daten verdeutlichen, wie fragil die Erholung der japanischen Wirtschaft ist, da die Exporte durch die sinkende chinesische Nachfrage und die Auswirkungen der aggressiven US-Zinserhöhungen Gegenwind erfahren.

Die Exporte blieben vorerst solide und die Nettoauslandsnachfrage trug mit 1,8 Prozent-Punkten zum BIP-Wachstum bei. Japans Wirtschaft hat sich in diesem Jahr nur langsam von den Folgen der Pandemie erholt, da die steigenden Lebenshaltungskosten und die schwächelnde globale Nachfrage die Aussichten trüben. Angesichts dieser Ungewissheit haben die Entscheidungsträger der Bank of Japan (BOJ) ihre Entschlossenheit betont, die Geldpolitik so lange äußerst locker zu halten, bis die jüngste kostengetriebene Inflation in einen durch die Inlandsnachfrage und ein höheres Lohnwachstum bedingten Preisanstieg umschlägt.

Der japanische Überschuss im Warenhandel und Kapitalverkehr mit dem Ausland im Juli nach Angaben des japanischen Finanzministeriums am Freitag auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Der Leistungsbilanzüberschuss belief sich im Juli demnach auf 2,77 Billionen Yen (17,5 Milliarden Euro) und lag damit über der mittleren Prognose der Wirtschaftswissenschaftler, die in einer Reuters-Umfrage einen Überschuss von 2,3 Billionen Yen erwartet hatten. Es war bereits der sechste Monat in Folge mit einem Überschuss, wie die Daten zeigten. Im vergangenen Jahr haben die Leistungsbilanzdaten deutlich gemacht, wie schmerzhaft die hohen Energiekosten und der schwache Yen für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, die in hohem Maße von Kraft- und Rohstoffeinfuhren abhängig ist.

