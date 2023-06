Börse Asien Technologiewerte treiben Japans Börse an – Flaute in China

Technologiewerte haben am Dienstag die wichtigsten japanischen Indizes angeschoben. Anleger in China haben sich zurückgehalten.

Anleger erwarten die Entscheidung der US-Notenbank Fed. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Tokio Angetrieben durch Technologieaktien ist die Börse in Tokio weiter nach oben geklettert. Der japanische Leitindex Nikkei stieg am Dienstag um 1,8 Prozent auf 33.019 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 1990.

Investoren setzten auf massive Investitionen in Chip-Unternehmen und gingen deshalb im Tech-Sektor auf Einkaufstour. Damit folgten sie den Anlegern an der Wall Street, die zum Wochenstart den technologielastigen Index Nasdaq um 1,5 Prozent auf den höchsten Schluss-Stand seit April 2022 getrieben hatten.

Der Technologieinvestor Softbank sprang um mehr als fünf Prozent nach oben. Treiber waren Berichte, dass sich der Konzern mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI für ein KI-Projekt zusammentun könnte und dass die Halbleitereinheit in Investitionsgesprächen mit Intel stehe.

Auch Toyota-Aktien zogen um rund fünf Prozent an. Der Autohersteller punktete mit Plänen, ab 2026 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge der nächsten Generation auf den Markt zu bringen. Toyotas Elektro-Strategie sei vom Markt gut aufgenommen worden, sagte Daiwa-Securities-Stratege Kenji Abe.

Verhaltener ging es dagegen an den Aktienmärkten in China zu. Obwohl die chinesische Zentralbank am Dienstag einen kurzfristigen Leitzins senkte, kamen die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen nicht vom Fleck.

"Ich befürchte, dass Chinas Geldpolitik aufgrund des geringen Vertrauens und der schwachen Kreditnachfrage zunehmend ineffektiv wird", sagte Wang Qi, Chef des Vermögensverwalters MegaTrust Investments. "Es ist zwar gut, dass mehr Liquidität in das System gepumpt wird, aber ob der private Sektor die Hebelwirkung nutzen wird, bleibt abzuwarten."

