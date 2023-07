Börse Asien Tokioter Börse nach Notenbank-Entscheid schwächer

Die lockere Konjunkturpolitik der Bank of Japan könnte bald ein Ende haben. An den asiatischen Börsen sorgt das für Unruhe.

Politische Entscheidungsträger erörtern offenbar Änderungen. (Foto: Reuters) Bank of Japan

Tokio, Singapur Die Aussicht auf eine flexiblere Gestaltung der Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) hat an den japanischen Märkten zum Wochenschluss für Aufruhr gesorgt. Der Nikkei-Index verlor bis zu 2,6 Prozent auf 32.037 Zähler, der breiter gefasste Topix notierte 1,7 Prozent schwächer. Für den Yen ging es nach oben - der Dollar gab um bis zu ein Prozent auf 138,05 Yen nach. Die BoJ teilte mit, sie wolle weiterhin eine Zielmarke von minus 0,1 Prozent bei den kurzfristigen Zinsen und null Prozent bei der Rendite für zehnjährige Staatsanleihen anpeilen.

Allerdings modifizierten sie die Linie ihrer Geldpolitik leicht und erklärten nun, dass es sich um „Referenzwerte“ handele und nicht um „starre Grenzen“. Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen kletterten auf ein Neun-Jahres-Hoch von 0,575 Prozent.

Auf den ersten Blick sei es der BoJ gelungen, mehr Bewegung am langen Ende der Zinskurve zuzulassen, was natürlich ein erster Schritt in Richtung eines Ausstiegs aus der Zinskurvenkontrolle wäre, kommentierte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. „In meinen Augen spielt die BoJ aber ein gefährliches Spiel.“

Mit derart halbgaren Maßnahmen schüre sie auch Sorgen, dass ein tatsächliches Ende der Zinskurvenkontrolle möglicherweise auch mit Blick auf die hohe Staatsverschuldung unabhängig von der Entwicklung der Inflation gar nicht gewünscht oder angestrebt werde. Das wäre aus ihrer Sicht langfristig ein „desaströses Signal“ für den Yen.

An den chinesischen Börsen machte die Aussicht auf staatliche Konjunkturhilfen Lust auf Aktien. Der Shanghai-Composite rückte um 1,6 Prozent vor, der CSI300 gewann 2,1 Prozent. Das Politbüro der herrschenden Kommunistischen Partei hatte am Montag erklärt, die schwächelnde Binnenkonjunktur stärken zu wollen. Der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt machen maue Exporte, ein schwächelnder Konsum und der kriselnde Immobilienmarkt zu schaffen.

