Börse Asien US-Bankensorgen beunruhigen asiatische Aktien

Die Aktie der Silicon Valley Bank rutsche innerhalb eines Tages rund 70 Prozent ab. Nikkei und Topix fielen ins Minus.

Die Indizes starten schwach in den Tag. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Singapur Fallende Bankaktien treiben die asiatischen Märkte am Freitag nach unten, während sich Anleihen erholen. Erwartungen für eine US-Zinserhöhung gingen zurück, nachdem eine überraschende Kapitalerhöhung bei einem Startup-Kreditgeber aus dem Silicon Valley Befürchtungen über größere Probleme des Bankensystems ausgelöst hatten.

Die Aktie der Silicon Valley Bank rutschte nach Börsenschluss weiter ab und büßte innerhalb von 24 Stunden rund 70 Prozent ihres Wertes ein. Die Aktien großer Banken wurden mit nach unten gezogen: J.P. Morgan Chase & Co verloren 5,4 Prozent, Citigroup 4,1 Prozent und große Kreditinstitute in Asien und Australien rutschten am Freitagmorgen - wenn auch in geringerem Maße - ab.

