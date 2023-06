Börse Asien US-Konjunkturdaten hieven Märkte in Japan wieder ins Plus

US-Konjunkturdaten hieven Märkte in Japan wieder ins Plus

Nach einem schwachen Auftakt notieren die wichtigsten asiatischen Indizes am Mittwochmorgen im Plus. Anleger haben die Konjunktur in den Staaten im Blick.

