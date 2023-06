Börse Asien Verhinderung des US-Zahlungsausfalls beflügelt asiatische Aktienanleger

Nikkei und Topix notieren im Verlauf im Plus. Anleger sind zunehmend positiver gestimmt, dass die Fed eine Zinspause einlegen könnte.

Anleger in Asien hoffen auf eine Zinspause der US-Notenbank. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Singapur Die asiatischen Aktien haben am Freitag zugelegt. Die Fortschritte zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze und die zunehmende Hoffnung, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung eine Zinspause einlegen könnte, hat den Appetit der Anleger auf risikoreiche Anlagen beflügelt.

„Die Anleger wurden auch durch die Nachricht ermutigt, dass das US-Repräsentantenhaus in einem entscheidenden Schritt zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls der USA ein Gesetz zur Schuldenobergrenze verabschiedet hat, das nun im US-Senat diskutiert wird“, sagte Harry Ottley, Wirtschaftsexperte bei der Commonwealth Bank of Australia. Der US-Senat sei auf dem besten Weg, am späten Donnerstag (Ortszeit) eine Gesetzesvorlage zur Aufhebung der Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar zu verabschieden, kündigte der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, an und fügte hinzu: „Wir vermeiden heute Abend einen Zahlungsausfall.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 31.391 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 2173 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

