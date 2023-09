 Börse Asien: Vorsicht vor US-Inflationsdaten bestimmt die asiatischen Börsen

Die Börsen in Asien folgen dem Trend der Wall Street. Doch US-Inflationsdaten und das kommende Treffen der Fed bewegen Anleger zur Vorsicht.

Mit Rückenwind von der Wall Street haben die Anleger in Japan bei Aktien zugegriffen. Vor den am Mittwoch anstehenden US-Daten zur Preisentwicklung wagten sie jedoch keine großen Sprünge. „Die Marktteilnehmer sind hinsichtlich der US-Inflationsdaten sowie des Ergebnisses des Offenmarktausschuss und der Sitzung der japanischen Zentralbank nächste Woche vorsichtig“, sagte Shigetoshi Kamada, Manager bei Tachibana Securities.

Von den US-Inflationszahlen erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse darauf, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die Teuerung wohl weiter anheben wird. In Tokio stieg der Nikkei-Index am Dienstag um knapp ein Prozent auf 32.776 Punkte.

Der Technologie-Start-up-Investor SoftBank legte um rund zwei Prozent zu und gehörte damit zu den größten Gewinnern. Die Risikobereitschaft der Anleger wird in dieser Woche auch durch den weltweit wohl größten Börsengang des Jahres auf die Probe gestellt. Der zu Softbank gehörende britische Chipdesigner Arm will in New York fast fünf Milliarden Dollar einsammeln.

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um mehr als 0,8 Prozent auf 2379 Punkte. Der Besitzer der Modemarke Uniqlo, Fast Retailing, gewann 1,3 Prozent. Toyota Motor-Papiere stiegen um 2,4 Prozent und führten damit die Topix-Gewinner an, während der Transportsektor um ein Prozent zulegte. Der Pharmasektor gewann 1,19 Prozent und war damit der größte Gewinner unter den 33 Branchen-Subindizes der Tokioter Börse. >> Lesen Sie mehr: Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind In China hielten die Anleger größtenteils die Füße still. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben leicht nach. Dagegen stieg Chinas größter privater Immobilienentwickler Country Garden um rund fünf Prozent. Der angeschlagene Konzern kann Insidern zufolge die Rückzahlung fälliger Onshore-Anleihen aufschieben. Die Gläubiger hätten zugestimmt, die Rückzahlungsfrist für sechs von acht Onshore-Anleihen im Wert von 10,8 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden Dollar) um drei Jahre zu verlängern, sagten zwei Insider. Die Börse in Shanghai notierte weitgehend unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verloren 0,2 Prozent. Die Anleger warten auch auf die US-Inflationsdaten für August am Mittwoch, die Hinweise auf den Zinspfad der US-Notenbank geben sollen. „Ein niedrigerer Wert als erwartet könnte den Anstieg des US-Dollars verlangsamen, während ein höherer Wert die Risikostimmung verunsichern könnte, da er die Markterwartungen für weitere Zinserhöhungen verstärken würde, was den Dollar stärken könnte“, sagte OCBC-Stratege Christopher Wong. Mehr: Die USA und Vietnam verbünden sich – zum Ärger Chinas