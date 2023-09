Börse Asien Vorsicht vor US-Inflationsdaten deckelt Gewinne an Asien-Börsen

Die Börsen in Asien folgen dem Trend der Wall Street. Doch US-Inflationsdaten und das kommende Treffen der Fed bewegen Anleger zur Vorsicht.

Anleger in Japan halten sich zurück. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Frankfurt Gestützt von den jüngsten Kursgewinnen an der Wall Street legten die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag zu. Die Vorsicht der Anleger vor den anstehenden US-Inflationsdaten begrenzte die Gewinne. „Der japanische Markt eröffnete im Plus, konnte diesen Schwung aber nicht halten. Die Marktteilnehmer sind vorsichtig im Hinblick auf die US-Inflationsdaten sowie die Ergebnisse des FOMC (US Federal Open Market Committee) und der Sitzung der japanischen Zentralbank in der kommenden Woche“, sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities.

Die Risikobereitschaft der Anleger wird in dieser Woche auch durch den weltweit größten Börsengang auf die Probe gestellt, wenn der britische Chipdesigner Arm Holdings in New York fast fünf Milliarden Dollar einsammeln will.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,6 Prozent höher bei 32.666 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent auf 2372 Punkte. Der Technologie-Start-up-Investor SoftBank legte um 2,44 Prozent zu und gab dem Nikkei den größten Auftrieb. Der Besitzer der Modemarke Uniqlo, Fast Retailing, gewann 0,42 Prozent. Toyota Motor-Papiere stiegen um 1,25 Prozent und führten damit die Topix-Gewinner an, während der Transportsektor um ein Prozent zulegte. Der Pharmasektor gewann 1,19 Prozent und war damit der größte Gewinner unter den 33 Branchen-Subindizes der Tokioter Börse. Die Börse in Shanghai notierte unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle. Die Anleger warten auch auf die US-Inflationsdaten für August am Mittwoch, die Hinweise auf den Zinspfad der US-Notenbank geben sollen. „Ein niedrigerer Wert als erwartet könnte den Anstieg des US-Dollars verlangsamen, während ein höherer Wert die Risikostimmung verunsichern könnte, da er die Markterwartungen für weitere Zinserhöhungen verstärken würde, was den Dollar stärken könnte“, sagte OCBC-Stratege Christopher Wong. Mehr: Die USA und Vietnam verbünden sich – zum Ärger Chinas