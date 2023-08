Börse Asien Weitere China-Probleme drücken Asiens Börsen

Die Anleger in Asien verkaufen nach schlechten Konjunkturdaten aus China ihre Aktien. Auch die Sorgen im chinesischen Immobiliensektor werden größer.

Die Anleger in Asien machen sich Sorgen um die chinesische Wirtschaft. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Shanghai Börse

Tokio Weitere trübe Nachrichten aus China haben die Börsen in ganz Asien ins Minus gedrückt. Die Börse in Shanghai verlor am Montag ein halbes Prozent auf 3180 Punkte. Der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,8 Prozent nach und lag bei 3858 Zählern.

Auch der Hongkonger Hang-Seng-Index verlor zwei Prozent. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,3 Prozent tiefer. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent. Der koreanische Kospi-Index bröckelte ebenfalls um 0,8 Prozent ab.

Der in Bedrängnis geratene chinesische Immobilien-Riese Country Garden lässt den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen. Zudem teilten zwei börsennotierte chinesische Unternehmen am Wochenende mit, sie hätten die fälligen Zahlungen für Anlageprodukte vom führenden chinesischen Finanzdienstleister Zhongrong International Trust nicht bekommen.

