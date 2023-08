Börse Asien Weitere Konjunkturhilfen stützen asiatische Börsen

Neue Maßnahmen der chinesischen Zentralbank ermuntern die Anleger. Die wichtigsten Indizes in Japan und China legten leicht zu.

Die Stimmung der Anleger in Asien bessert sich. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur, Frankfurt Die Aussicht auf Konjunkturhilfen in China hat die Aktienmärkte in Asien am Freitag gestützt. Die Börse in Shanghai legte um 0,3 Prozent auf 3291 Zähler zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent auf 4023 Punkte.

In Japan schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent höher. Der breiter gefasste Topix-Index rückte 0,3 Prozent vor.

Die chinesische Zentralbank hatte am Donnerstag ein neues Unterstützungspaket für Privatunternehmen angekündigt. Sie werde unter anderem die Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Firmen ausweiten.

Zuvor hatte die Volksrepublik bereits Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums im Automobil-, Immobilien- und Dienstleistungssektor angekündigt. Die chinesische Regierung versucht, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach der Corona-Pandemie wieder auf die Sprünge zu helfen.

