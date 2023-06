Börse Asien Zinskurse der Zentralbanken verunsichern Anleger in Asien

Anleger befürchten, dass auch die Fed in der kommenden Woche ihren Leitzins noch einmal erhöhen könnte. Die Indizes schlossen uneinheitlich.

Anleger verhalten sich am Donnerstagmorgen vorsichtig. (Foto: Reuters) Nikkei

Hongkong, Tokio Der ungewisse Zinskurs der US-Notenbank Fed hat an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag für Verunsicherung gesorgt. Die überraschende Zinserhöhung der Zentralbank in Kanada ließ die Befürchtung aufkommen, dass die Fed bei ihrer Zinssitzung kommende Woche weiterhin eine restriktive Haltung einnehmen könnte. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten allerdings, dass die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell das Zinsniveau der aktuellen Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent am 14. Juni nicht antasten werden.

In Japan gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Prozent 0,9 Prozent auf 31.641 Zähler nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent.

Neben der Verunsicherung angesichts des künftigen US-Zinskurses sorgten auch Gewinnmitnahmen für das Minus an der Börse. In den vergangenen drei Monaten hatte der Nikkei fast 13 Prozent zugelegt. „Wachstumswerte und Aktien aus dem Halbleiterbereich, die in letzter Zeit gestiegen waren, werden abverkauft“, sagte Nomura-Stratege Miki Sawada.

Die Börse in Shanghai hielt sich mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent knapp im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent. N

