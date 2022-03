Börse Erholungsrally bei China-Aktien in Hongkong und den USA

Der Absturz bei im Ausland gelisteten chinesischen Tech-Werten ist vorerst gestoppt. Doch die geopolitischen, makroökonomischen und regulatorischen Risiken bleiben.

Der Anstieg am Mittwoch folgt auf einen massiven Ausverkauf in der Region in dieser Woche. (Foto: Bloomberg) Vor der Börse in Hongkong

Peking Chinesische Tech-Aktien in Hongkong und den USA haben sich nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage kräftig erholt. Der Hang Seng Tech Index in Hongkong stieg am Mittwoch um mehr als 22 Prozent. Am Vortag hatten bereits in den USA notierte China-Werte zum ersten Mal seit Donnerstag vergangener Woche wieder zugelegt. Der Nasdaq Golden Dragon Index, der 30 US-gelistete China-Aktien umfasst, stieg um knapp fünf Prozent.

Zu den größten Gewinnern in Hongkong zählten der Datencenter-Betreiber GDS (plus 48,3 Prozent) und die Videoplattform Bilibili (plus 40,8 Prozent). Ebenfalls um mehr als 30 Prozent stiegen die Aktien des E-Commercekonzerns JD.com, des Reisevermittlers Trip.com, des Streaminganbieters Kuaishuo, der Elektroauto-Newcomer Li Auto und Xpeng, der Gesundheitsplattform JD Health und des Essenlieferdiensts Meituan. Die Unternehmen gehörten in den Tagen zuvor jedoch auch zu den größten Verlierern.

Der Kurssprung am Mittwoch folgt auf einen massiven Ausverkauf bei diesen Werten in dieser Woche. Der Hang Seng China Enterprises Index, ein Indikator für in Hongkong notierte chinesische Unternehmen, war am Montag so stark eingebrochen wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr. Der Nasdaq Golden Dragon Index hatte zuvor fast 30 Prozent verloren und 207 Milliarden Dollar an Marktwert eingebüßt.

Marktbeobachter begründeten die Rally mit einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Demnach wolle die chinesische Staatsführung den Aktienmarkt stabil halten, die Pleite von Unternehmen aus dem Hypothekensektor verhindern und heimischen Technologieunternehmen mit einem Listing in Übersee helfen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Insbesondere die Sorge vor einem Zwangsdelisting chinesischer Tech-Konzerne in den USA hatte zuvor für hohen Verkaufsdruck gesorgt. Betroffen waren in den USA gelistete China-Werte sowie Unternehmen mit Doppellisting in New York und Hongkong.

>> Lesen Sie auch: Drei Gründe, warum China-Aktien in Hongkong und den USA abstürzen

Analysten von JP Morgan hatten Anfang der Woche in einer Studie eine Reihe von chinesischen Internetunternehmen als kurzfristig „nicht investierbar“ bezeichnet. Offenbar nutzten Investoren nach dem positiven Signal aus Peking die hohen Kursverluste der vergangenen Tage für den Einstieg.

China leidet unter größtem Covidausbruch seit 2020

Allerdings bleiben Sorgen über die wirtschaftlichen Probleme Chinas. Premier Li Keqiang hatte am Freitag vor „Abwärtsrisiken“, „Komplikationen“ und „Unsicherheiten“ für die chinesische Wirtschaft gewarnt.

Zudem leidet die Volksrepublik derzeit unter der größten Covidwelle seit dem ersten Ausbruch der Pandemie in Wuhan vor zwei Jahren. Mehrere Millionenstädte befinden sich im Lockdown, darunter der Industriestandort Changchun in Nordchina sowie die Tech-Metropole Shenzhen im Süden. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen betrug am Mittwoch mehr als 3000, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vortag (5000).

Die Pandemielage in China habe sich in der vergangenen Woche „in alarmierendem Tempo verschlechtert“, schrieb Lu Ting, China-Chefvolkswirt der japanischen Investmentbank Nomura in einer Analyse. „Chinas Wirtschaft könnte erneut schwer getroffen werden“, warnte er. Ungelöst sind zudem die Probleme in Chinas wichtigem Immobiliensektor, die trotz staatlicher Stützungsmaßnahmen weiterschwelen.

Bei Tech-Aktien gibt es zudem Sorgen vor weiteren regulatorischen Maßnahmen der chinesischen Aufseher. Zuletzt hatten Medienberichte über eine drohende Rekordstrafe gegen Tencent sowie ein behördliches Veto gegen den geplanten Hongkong-IPO des chinesischen Taxidienstleisters Didi für zusätzlichen Verkaufsdruck gesorgt.

Teuer zu stehen gekommen ist der Kursrutsch der vergangenen Tage auch Chinas Milliardären. Dem Bloomberg-Milliardärsindex zufolge verlor Zhong Shanshan, bekannt als Chinas Mineralwasser-König, mehr als fünf Milliarden Dollar. Das Vermögen von Tencent-Gründer Pony Ma sank um 3,3 Milliarden Dollar.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Ausverkauf bei Chinas Tech-Aktien: SEC-Prüfung weckt Sorge vor Zwangsdelisting