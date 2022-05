Börse Frankfurt Dax schließt im Minus – An den Märkten herrscht eine „Sell all“-Stimmung

Düsseldorf An den weltweiten Märkten sehen Anleger offenbar nur noch Risiken. In solchen Situationen werden üblicherweise Aktien verkauft und im Gegenzug Gold sowie Staatsanleihen gekauft. Doch derzeit ist das anders.

Es herrscht offenbar eine „Sell all“-Stimmung. Laut Vermögensverwalter Thomas Altmann wird „alles, was Risiko mit sich bringt, aus Angst vor möglichen weiteren Verlusten abverkauft“. Das gilt auch für Anleihen und Gold.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) notiert zum Handelsschluss am heutigen Montag bei 13.380 Punkten, ein Minus von 2,2 Prozent. Seit Donnerstag vergangener Woche ist das Börsenbarometer in der Spitze bereits um mehr als 900 Punkte abgerutscht.

Sollte es bei den großen Belastungen für den Aktienmarkt wie dem Krieg in der Ukraine, dem Corona-Lockdown in China oder der steigenden Inflation neue negative Meldungen geben, könnten die Kurse weiter rasant abrutschen. Denn dann stünde den neuen Verkäufern nur eine geringe Zahl an Käufern gegenüber. Neue Orientierungsmarken auf der Unterseite wären dann die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und eine Etage tiefer das Jahrestief in Form von 12.438 Zählern.

Ohne negative Meldungen sollten sich die Aktienkurse hingegen erholen. Als Orientierungsmarke für weitere Kursverluste auf der Unterseite dient der Bereich um 13.500 Punkte. Dort liegt auch das Tief des Börsenmonats April mit 13.566 Zählern, das bereits am heutigen Montag unterschritten wurde. Nachhaltige Kurse, also per Tagesschlusskurs und am Folgetag, unterhalb von 13.500 Zählern haben das Potenzial, eine weitere Ausverkaufswelle auszulösen.

Anleiherenditen erklimmen neue Mehr-Jahres-Hochs

Lange kümmerten sich Aktieninvestoren nicht um die steigenden Bondrenditen. Das hat sich nun geändert. Nun bröckeln auch die Kurse der US-Techkonzerne ab, die den S&P 500 bisher hochgehalten haben.

Denn steigende Zinsen gelten generell als Belastung für Techkonzerne. Anfangs waren davon nur die hochverschuldeten Wachstumswerte betroffen, jetzt greift dieser Trend auch auf die profitablen US-Technologieriesen über. Amazon hat in den vergangenen vier Wochen ein Viertel an Börsenwert verloren, der Google-Mutterkonzern Alphabet 14 Prozent.

Denn bei den Anleihen gibt es fast täglich neue Mehr-Jahres-Hochs zu vermelden. Am vergangenen Freitag kletterte die Rendite zehnjähriger US-Treasuries auf fast 3,1 Prozent, am heutigen Montag sind es bereits 3,1806 Prozent, das ist der höchste Stand seit 2018. Als nächste Anlaufmarke dient das Hoch vom Herbst 2018 mit 3,20 Prozent.

Börsenexperte Anton Riedl hat einen bemerkenswerten Vergleich getätigt. Die Inflationsrate in den USA hat mit 8,5 Prozent den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht. „Als die Inflation in den Vereinigten Staaten letztmals so hoch war, gab es für zehnjährige Bonds bis zu 16 Prozent Rendite“, erläutert er.

Bei den deutschen Bundesanleihen herrscht eine ähnliche Ausverkaufsstimmung. Deswegen rutschen die Kurse ab und im Gegenzug steigen die Renditen. Mit 1,16 Prozent erreicht die zehnjährige Anleihe ebenfalls ein neues Mehr-Jahres-Hoch, den höchsten Stand seit 2014.

Bitcoin fällt auf ein neues Jahrestief

Auch der Goldpreis kann von der Ausverkaufsstimmung am Aktienmarkt nicht profitieren und fällt weiter. Am heutigen Abend liegt er bei rund 1860 Dollar je Feinunze - ein Minus von rund einem Prozent. Mitte April hatten nur noch wenige Dollar gefehlt, um die Marke von 2000 Dollar zu überwinden.

Bereits in der vergangenen Woche haben viele Anleger Gold verkauft. So gab es bei ETFs, die Gold physisch hinterlegen müssen, am vergangenen Donnerstag einen der größten Abflüsse der vergangenen drei Monate.

Auch beim Bitcoin steht nun fest: Die Kryptowährung ist ein Risiko-Asset und kein Ersatz für Gold, kein sicherer Anlagehafen. Nach einem Verlust von mehr als 30 Prozent in den vergangenen sechs Wochen liegt der Kurs derzeit bei rund 33.000 Dollar und markiert damit ein neues Jahrestief.

Blick auf Einzelwerte

Hensoldt: Im Rüstungssektor zogen die Hensoldt-Titel am Montag zunächst an, verloren bis zum Handelsende jedoch 0,4 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley lobte die Rolle als Profiteur westlicher Rüstungsinvestitionen, die Aktie wird außerdem von Experten als Rückkehrer in den SDax gehandelt.

Infineon: Deutschlands größter Chiphersteller hat seine eigene Prognose übertroffen. Gleichzeitig warnt der neue Vorstandschef Jochen Hanebeck: „Globale Unwägbarkeiten belasten die Lieferketten, insbesondere der Krieg in der Ukraine und der weitere Verlauf der Coronavirus-Pandemie.“ Die Aktie gibt um rund sechs Prozent nach.

Adidas: Eine Serie negativer Analystenkommentare belastet. Die Aktien des Sportartikel-Herstellers fallen um mehr als vier Prozent auf 173,54 Euro. Die Investmentbank RBC Capital Markets senkte ihr Kursziel von 333 auf 265 Euro, der Vermögensverwalter Wedbush setzte es von 282 auf 235 Euro zurück, und die Bank Credit Suisse verringerte es von 205 auf 193 Euro.

SMA Solar: Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von „Hold“ auf „Underperform“ abgestuft und das Kursziel von 43 auf 33 Euro gesenkt. Das sorgt bei der Aktie für ein Minus von rund 18 Prozent. Die Aussichten für den Solarkonzern verdüstern sich aus Sicht der Analysten. Verantwortlich gemacht werden dafür sowohl Lieferengpässe als auch der intensiver werdende Wettbewerb.

Drei Aktien werden am heutigen Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Post (38,98 Euro Schlusskurse Freitag, 1,80 Euro Dividende), Drägerwerk (47,55 Euro, 0,19 Euro) und S&T (15,91 Euro, 0,35 Euro).

