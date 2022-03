Börse Frankfurt Dax schließt im Minus – Ukrainekrieg und China verunsichern Anleger

Gewinne von zweitweise mehr als 100 Punkten kann der Dax nicht lange halten. Schlechte Nachrichten aus der Krisenregion drücken ihn am Tagesende ins Minus.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der Dax konnte am Dienstag seine Verluste zu großen Teilen wieder ausgleichen und beendet den Handel bei 13.917 Punkten und damit knapp 0,1 Prozent im Minus. Das könnte auch am guten Handels-Start an der Wall Street gelegen haben.

Zuvor hatte der Leitindex zeitweise um bis zu 2,5 Prozent auf 13.578 Zähler nachgegeben. Die weiter unklare Lage im Ukrainekrieg hatte die Kurse im Handelsverlauf nach unten gedrückt. Mit etwa 101 Millionen gehandelten Aktien im Tagesverlauf war der Umsatz so niedrig wie seit drei Wochen nicht mehr.

Börsianer warnen davor, die jüngste Kurserholung als zu nachhaltig zu bewerten. Zwar verhandele Russland weiter über eine Waffenruhe, beschieße aber weiterhin ukrainische Städte. Gleichzeitig drohe das Land mit der Rückzahlung seiner Devisenschulden in Rubel, was einen Zahlungsausfall bedeuten würde.

Der Ukrainekrieg lässt zudem die Konjunkturzuversicht der Börsenprofis mit Blick auf die deutsche Wirtschaft so massiv einbrechen wie noch nie. Das Barometer für die Einschätzung der nächsten sechs Monate fiel im März um 93,6 auf minus 39,3 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Dies ist der stärkste Rückgang der Erwartungen seit Beginn der Umfrage im Dezember 1991.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Sorgen bereiten Investoren auch die Möglichkeit von Strafmaßnahmen gegen China, sollte die dortige Regierung Russland bei der Umgehung der westlichen Sanktionen unterstützen. In diesem Fall würde das Risiko einer tiefen Rezession der Weltwirtschaft auf einen Schlag dramatisch steigen. Zudem machte der sprunghafte Anstieg der Corona-Infektionszahlen in China Investoren nervös.

Angesichts dieser Gesamtlage ist es fraglich, ob der Deutsche Aktienindex die psychologisch wichtige 14.000-Punkte-Marke in nächster Zeit nachhaltig überspringt. „Ohne weitere Verhandlungsfortschritte könnten die 14.000 Punkte eine harte, wenn nicht sogar eine unüberwindbare Hürde werden“, sagt Thomas Altmann, Kapitalmarktexperte des Investmenthauses QC Partners.

Selbst Kurse oberhalb von 14.000 Zählern bedeuteten kein Ende des aktuellen Abwärtstrends, der seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine dynamischer geworden ist. Sie wären Charttechnikern zufolge lediglich ein weiteres Zeichen der Stabilisierung. „Eine erkennbare Bodenbildung konnte sich zuletzt bei 13.095 bis 13.025 Punkten ausbilden“, sagt Martin Utschneider, technischer Analyst des Wertpapierhauses Donner & Reuschel. Der Abwärtsmodus des deutschen Leitindexes sei trotz der heutigen zeitweisen Stabilisierung intakt, fügt er hinzu. Das bisherige Jahrestief des Dax liegt bei 12.438 Zählern.

Ölpreise geben nach

Die diplomatischen Bemühungen sorgen zumindest für etwas Entspannung am Rohölmarkt. Der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee notiert mit Dax-Schluss bei rund 101 Dollar je Barrel (159 Liter) - ein Minus von sechs Prozent. Der Preis für die Sorte WTI sinkt zeitweise ebenfalls um etwa sechs Prozent auf 97 Dollar. Damit werde Rohöl der Sorte WTI „erstmals seit zwei Wochen für weniger als 100 US-Dollar gehandelt. Aber eine gute Nachricht reicht eben nicht aus, um den Dax weiter nach oben zu treiben“, konstatiert Altmann.

Zumal die Vorgaben aus Asien überwiegend negativ ausfallen: Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor zeitweise fast sechs Prozent und der chinesische Index CSI 300 mehr als vier Prozent. „Die Verkaufswelle in China und Hongkong will einfach nicht abebben“, so der Experte von QC Partners.

Auch eine stärker als erwartet wachsende Industrieproduktion und anziehende Einzelhandelsumsätze könnten dort die Verkäufe nicht stoppen. Das Börsengeschehen im Reich der Mitte werde im Moment fast ausschließlich von der politischen Entwicklung dominiert. Wirtschaftsdaten spielten nur noch eine Nebenrolle. Aus technischer Sicht ist der Hang-Seng-Index jetzt so stark überverkauft wie zuletzt 1995, so Altmann.

Wall Street eröffnet im Plus

Neben den Bemühungen um einen Waffenstillstand rückt auch die erwartete Zinswende der US-Notenbank in den Fokus der Investoren. Angesichts der höchsten Inflation seit 40 Jahren setzen Anleger für Mittwoch nach zwei Jahren Niedrigzins auf die erste Erhöhung. Es werde erwartet, dass die Fed die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt anhebt.

Die wichtigen Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 steigen zur Eröffnung am Dienstag um jeweils etwa ein 1,5 Prozent.

Blick auf Einzelwerte

RWE: Die Aktie legte am Dienstag um fast ein Prozent zu. Der Energiekonzern geht davon aus, im laufenden Geschäftsjahr an das operative Ergebnis von 2021 anknüpfen zu können. RWE bestätigte am Dienstag die Mitte Februar erhöhte Prognose. RWE erwartet im laufenden Jahr beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf Konzernebene 3,6 bis 4,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,3 und 1,7 Milliarden Euro.

RWE-Chef Markus Krebber hat vor einem sofortigen Stopp von Energieimporten aus Russland gewarnt. „Sanktionen müssen so gewählt werden, dass sie auch durchgehalten werden können“, sagte Krebber. Energieimporte von Russland auszusetzen, hätte derzeit auf Grund der hohen Abhängigkeit massive Konsequenzen. Zudem dürfe eine längere Lieferunterbrechung die Produktionsanlagen der Industrie und des Mittelstandes nachhaltig schädigen, fügte Krebber hinzu. RWE gehört zu den Großkunden des russischen Gaskonzerns Gazprom und hat mit diesem einen langfristigen Liefervertrag.

VW: Die Aktie des Autobauers beendete den Handel am Dienstag etwa 0,6 Prozent im Plus. Volkswagen hat seinen Gewinn neben Milliarden-Einsparungen und höheren Fahrzeugpreisen im vergangenen Jahr auch dank Sanierungserfolgen in einigen Regionen der Welt gesteigert. In Südamerika, wo der Autobauer wegen einer verfehlten Modellpolitik jahrelang auf keinen grünen Zweig gekommen war und viel Geld verbrannte, sei die Ertragswende gelungen, teilte Volkswagen anlässlich seiner Bilanzpräsentation 2021 mit. In Nordamerika - also den USA, Kanada und Mexiko - sei die Hauptmarke Volkswagen nach einigen Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Fraport: Die Papiere des Frankfurter Flughafenbetreibers fielen zeitweise um bis zu elf Prozent, grenzten nachfolgend die Verluste aber deutlich ein und schlossen etwa drei Prozent niedriger als am Vortag. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei unter den Erwartungen geblieben, sagte ein Händler. Fraport ist 2021 dank einer gewissen Erholung des Passagierverkehrs in die Gewinnzone zurückgekehrt. Wegen krisenbedingter Ausgleichszahlungen stand unter dem Strich ein Überschuss von knapp 83 Millionen Euro nach einem Verlust von fast 658 Millionen Euro im Vorjahr, wie das im MDax gelistete Unternehmen in Frankfurt mitteilte.

Wacker Chemie: Die Aktien des MDax-Titels konnten bis zum Dax-Schluss gegen den Gesamttrend um etwa sechs Prozent zulegen. Nach dem Rekordjahr 2021 wird der Münchener Spezialchemiekonzern Wacker Chemie in diesem Jahr wohl von den stark steigenden Energie- und Rohstoffkosten ausgebremst. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde mit 1,2 bis 1,5 (2021: 1,54) Milliarden Euro unter dem Wert des Vorjahres liegen, kündigte das Familienunternehmen an.

Der Umsatz, der im vergangenen Jahr um 32 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro geschnellt war, soll dagegen auf rund sieben Milliarden Euro weiter steigen. Wacker-Chef Christian Hartel kalkuliert bei Strom und Rohstoffen mit Mehrkosten von einer Milliarde Euro, die aber zum größten Teil über Preiserhöhungen auf die Kunden abgewälzt werden sollen.

Mit Agenturmaterial. Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.