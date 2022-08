Börse Frankfurt Dax schließt im Plus – Auf diese Marke kommt es beim Leitindex an

Nach einem 1400-Punkte-Kursplus in den vergangenen Wochen mehren sich Anzeichen für eine baldige Verschnaufpause. Eine Marke wird nun besonders relevant.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach positiven chinesischen Konjunkturdaten aufwärts. Der Dax steigt bis zum Handelsschluss am Montag um 0,8 Prozent auf 13.687 Punkte. Das Tageshoch liegt bei 13.745 Zählern. Damit hat er zum Wochenstart seine Freitagsverluste mehr als wettgemacht.

Die chinesischen Handelsdaten haben die Erwartungen übertroffen. Dank starker Exporte ist der Handelsbilanzüberschuss in China mit über 101 Milliarden Dollar so hoch wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1987. Die Nachfrage aus dem Ausland ist hoch, dazu zählen auch Unternehmen aus Deutschland. Und der Überschuss zeigt, dass sich die chinesische Wirtschaft in hohem Tempo von den kürzlichen Covid-Lockdowns erholt.

Trotz dieser positiven Zahlen dürfte in den kommenden Handelstagen das Aufwärtspotenzial beim Dax begrenzt sein. Eine längere Verschnaufpause gilt als wahrscheinlich, weil der Dax in den vergangenen fünf Wochen bereits vom Jahrestief gerechnet um 1400 Punkte gestiegen ist.