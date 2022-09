Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Börse in New York New Yorker Börsen schließen uneinheitlich – Chipwerte tiefer Die Anleger warten gespannt auf neue Arbeitsmarktdaten am Freitag. Verschärfte US-Regeln für Technologieexporte nach China schicken Chip-Hersteller auf Talfahrt. 01.09.2022 Update: 01.09.2022 - 23:08 Uhr

Zinssorgen belasten die Märkte. (Foto: Reuters) Händler an der Börse New York Frankfurt, New York Die Furcht vor einem Rückschlag für die Konjunktur hält Anleger von größeren Engagements an der Wall Street fern. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag 0,5 Prozent höher auf 31.656 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,3 Prozent auf 11.785 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3966 Punkte zu. Der US-Jobmotor laufe weiter auf vollen Touren, sagte Ronald Temple, US-Aktienchef des Vermögensverwalters Lazard. „Selbst wenn die Daten am Freitag den Aufbau von nur 200.000 bis 250.000 Stellen zeigen, wäre der Arbeitsmarkt immer noch zu stark, um die Inflation zu kontrollieren. Das bedeutet, dass die Notenbank Fed noch Arbeit vor sich hat." Experten erwarten für August den Aufbau von 300.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, etwas mehr als halb so viel wie im Vormonat.