Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Börse in New York Wall Street findet keine klare Richtung – Aktie von Bed, Bath & Beyond bricht ein Die Leitindizes in New York drehen nach einem freundlichen Handelsstart leicht ins Minus. Die neuen Arbeitsmarktdaten verringern den Druck auf die Fed. 31.08.2022 Update: 31.08.2022 - 17:19 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Zinssorgen belasten die Märkte. (Foto: Reuters) Händler an der Börse New York Frankfurt, New York Die US-Börsen finden am Mittwoch keine klare Richtung: Nachdem die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung um bis zu 0,8 Prozent gestiegen sind, notieren sie etwa zwei Stunden nach Handelsstart etwa 0,3 Prozent im Minus. Erleichtert hatten Investoren zunächst auf die Abkühlung des US-Arbeitsmarktes reagiert, wodurch sich der Druck auf die Notenbank verringert, die Zinsen weiter drastisch anzuheben. „Die Fed wird aber nicht daran glauben, dass sich die Inflation abschwächt, bevor sie einige Monate mit fallenden Preisen sieht“, sagte Jay Hatfield, Chef des Vermögensverwalters Infrastructure Capital. Der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge wurden im August in der US-Privatwirtschaft 132.000 neue Stellen geschaffen. Erwartet worden waren 288.000. Die Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag, die als entscheidend für die Geldpolitik der Fed gelten. US-Börsenexperte Koch: „Es ist beachtlich, wie schnell sich der Markt abkühlt“ Einzelwerte im Fokus Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Hinweis an die Redaktion >> E-Mail Pocket Flipboard