Börse in New York Wall Street schließt vierten Handelstag in Folge im Minus – Aktie von Bed, Bath & Beyond bricht ein Die Leitindizes in New York drehen nach einem freundlichen Handelsstart ins Minus. Einige Tech-Werte gewannen: Meta schließt mit 3,7 und Snap mit 8,7 Prozent im Plus. 31.08.2022 Update: 31.08.2022 - 22:57 Uhr Zinssorgen belasten die Märkte. (Foto: Reuters) Händler an der Börse New York Frankfurt, New York Die Furcht vor aggressiven Zinsschritten der US-Notenbank Fed hat auch am Mittwoch die Wall Street belastet. Damit schloss die US-Börse nicht nur den vierten Handelstag in Folge im Minus. Es war auch das schlechteste Abschneiden für die drei wichtigsten Indizes im August seit 2015. Auch der kommende Monat bereitete den Händlern Sorge, da der September traditionell als eher schwach für Aktien gilt. „September ist meistens der schlimmste Monat des Jahres", sagte der Investmentstratege Sam Stovall von CFRA. Allerdings könne dies auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Der Dow Jones verlor 0,9 Prozent auf 31.510 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 11.816 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3955 Punkte ein. Im Monatsverlauf verloren alle drei Indizes mehr als vier Prozent.