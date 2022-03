Börse Moskau Nach langer Schließung: Russische Aktien gewinnen zum Start im lokalen Handel

Für einen verkürzten Zeitraum dürfen am Donnerstag nur russische Anleger Aktien handeln. Gewinner der Wiederaufnahme sind vor allem Ölkonzerne.

Die Börse in Moskau ist teilweise wieder geöffnet. (Foto: Imago) Eine Frau läuft an der Börse in Moskau vorbei

Moskau Nach der Eröffnung des Aktienmarkts in Moskau für lokale Anleger konnten russische Papier am Donnerstag zulegen. Um einen Ausverkauf nach dem Einmarsch in die Ukraine zu begrenzen, hatte Moskau die wichtigste Börse des Landes für fast einen Monat geschlossen.

Der russische Leitindex Moex Russia gewann bis 10.15 Uhr Ortszeit elf Prozent. Die Moskauer Börse nahm den Handel mit 33 russischen Aktien, darunter einige der größten Unternehmen, für eine verkürzte vierstündige Handelszeit wieder auf.

Zu den größten Aufsteigern gehörten der Ölkonzern Lukoil und der Gasriese Gazprom, während Aeroflot fiel. Auch andere Ölkonzerne schnitten überdurchschnittlich ab.

Der Handel war zuvor gestoppt worden, als der wichtigste russische Aktienindex RTS kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar deutlich abstürzte. Die Perspektive auf eine Öffnung blieb zunächst unklar. Russische Staatsanleihen werden seit dem 21. März bereits wieder gehandelt.

