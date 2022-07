Börse New York Fed-Chef Powell löst Kurs-Rally aus – Wall Street schließt im Plus

Eine erwartbare Zinserhöhung und die Aussicht auf mildere Erhöhungen bei der nächsten Fed-Sitzung stimmten die Anleger positiv. Microsoft und Alphabet zogen den Tech-Sektor hoch.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

Frankfurt/New York Starke Firmenbilanzen von Konzernen wie Microsoft oder der Google-Mutter Alphabet locken Anleger an die Wall Street zurück. Ein weiterer Stimmungsaufheller war am Mittwoch die Aussicht auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed. Der Dow Jones gewann 1,4 Prozent auf 32.198 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 4,1 Prozent auf 12.032 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 2,6 Prozent auf 4024 Punkte zu.

Die Fed hob den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte an. „Alles andere wäre ein schlechte Nachricht gewesen“, sagte Jack Ablin, Chef-Anleger und Mitgründer des Vermögensverwalters Cresset. „Eine zu geringe Zinserhöhung hätte die Glaubwürdigkeit der Fed unterminiert und eine zu große das Vertrauen in die Wirtschaft.“ Positiv sei außerdem, dass die Entscheidung einstimmig gefallen sei.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen