Börse New York Gewinnzuwachs bei Tesla treibt Wall Street an

Gewinnzuwachs bei Tesla treibt Wall Street an

Börse New York

Die wichtigsten Indizes in den USA schließen am Donnerstag leicht im Plus. Deutlich aufwärts geht es bei der Tesla-Aktie, AT&T-Papiere stürzen ab.

21.07.2022 Update: 21.07.2022 - 22:40 Uhr