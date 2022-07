Börse New York Handelsschluss: Tech-Bilanzen sorgten für fallende Kurse

Schwache Quartalszahlen bescheren Snap Kursverluste. Die Tech-Firma macht den schwächelnden Werbemarkt dafür verantwortlich.

Die Tech-Firmen Snap und Twitter mussten Kursverluste hinnehmen. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Enttäuschende Firmenzahlen aus dem Tech-Sektor haben die Stimmung an der Wall Street am Freitag getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent tiefer auf 31.899 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 11.834 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3961 Punkte ein.

Konjunkturdaten verdarben in Europa den Risikoappetit der Investoren. Die Einkaufsmanager-Indizes Deutschlands und der Euro-Zone fielen unter die Marke von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Außerdem ist eine Energiekrise Experten zufolge noch nicht abgewendet, auch wenn russisches Gas weiter nach Europa fließt.

Der Euro verlor 0,1 Prozent auf 1,0220 Dollar. Sichere Häfen waren gefragt, weswegen sich Anleger Staatsanleihen in die Depots legten. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries fiel im Gegenzug auf 2,770 von 2,908 Prozent.

Einzelwerte im Fokus

