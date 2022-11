Börse New York Inflationsdaten beflügeln US-Börsen – Tech-Index Nasdaq steigt um fünf Prozent

Gefragt waren an der Wall Street sind vor allem die Technologiewerte, die besonders abhängig von Konjunkturentwicklung und Zinspolitik sind.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

Frankfurt/New York Die gesunkene Inflation in den USA hat die Kurse an der Wall Street am Donnerstag deutlich angeschoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 2,3 Prozent höher bei 33.264 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um knapp drei Prozent auf 3860 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann fünf Prozent auf 10.870 Punkte.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel in den USA im Oktober auf 7,7 Prozent von 8,2 Prozent im September. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit 8,0 Prozent gerechnet. Es ist der vierte Rückgang in Folge und nährt Hoffnungen, dass der Gipfel der Inflationsentwicklung überwunden sein dürfte und dass die Fed auf einen weniger aggressiven Zinserhöhungskurs einschwenken könnte.

