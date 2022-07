Börse New York Inflationssorgen belasten die Wall Street – Anleger verkaufen vor allem Aktien einer Branche

Investoren fürchten aufgrund der hohen Inflationsrate eine stärkere Zurückhaltung im Konsumsektor. Das hat unmittelbare Auswirkungen.

Anleger suchen ihr Heil in „sicheren Häfen“. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Inflationssorgen haben den US-Börsen am Mittwoch zugesetzt. Eine im Juni stärker als erwartet gestiegene Teuerung heizte die Spekulationen auf weitere aggressive Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed an und schürte die Angst der Anleger vor einer Rezession. Der Dow-Jones-Index und der Index der Technologiebörse Nasdaq gaben je 0,9 Prozent auf 30.732 und 11.172 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 3789 Zähler.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Juni auf 9,1 von 8,6 Prozent im Mai und lag damit so hoch wie seit 1981 nicht mehr. Investoren fürchteten deswegen eine stärkere Zurückhaltung im Konsumsektor. So fielen die Aktien aus dem Tourismus-Bereich. Dies galt vor allem für Fluggesellschaften, deren Branchenindex um viereinhalb Prozent absackte. Die Papiere von American Airlines, Southwest, Delta und United brachen zwischen 2,7 und 6,5 Prozent ein. Auch die Papiere von Buchungsseiten, Hotelketten und Kreuzfahrtbetreiber gerieten unter die Räder.

