Börse New York Mögliche Taiwan-Reise Pelosis setzt Wall Street zu – Uber verdient Geld, Aktie haussiert

Zu den Verlierern am US-Markt zählen Chipwerte wie AMD, Intel oder Nvidia. Sie gaben aufgrund ihres China-Geschäfts jeweils mehr als ein Prozent nach.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Die politischen Spannungen rund um einem geplanten Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan setzen der Wall Street zu. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu ein Prozent.

Insidern zufolge hielt China „provokante“ Militärübungen in der Meeresenge zwischen Taiwan und der Volksrepublik ab. [nL8N2ZE0GV] Die Regierung in Peking betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz.

Zu den Verlierern am US-Aktienmarkt zählten Chipwerte wie AMD , Intel oder Nvidia mit Kursverlusten von jeweils mehr als einem Prozent. Die Branche hänge stark vom Asien-Geschäft ab, sagte Jack DeGan, Chef-Anleger des Anlageberaters Harbor. „Einige erwirtschaften 70 Prozent ihres Absatzes dort, vor allem Chipausrüster.“ Daher reagierten diese Werte besonders sensibel aus Nachrichten aus der Region.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen