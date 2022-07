Börse New York Nasdaq startet mit Verlusten in die Bilanzwoche – eine Gold-Aktie stürzt ab

An der Wall Street beginnt die Woche des Zinsentscheids mit sinkenden Kursen. Neben Tech-Aktien gerät ein Goldminen-Betreiber massiv unter Druck.

Die Wall Street startet stabil in eine vollgepackte Woche. Gespannt warten die Anleger auf diverse Quartalszahlen amerikanischer Unternehmen und den Zinsentscheid der Fed. (Foto: AP) Die New Yorker Börse an der Wall Street

Frankfurt, New York Die Anleger an der Wall Street sind nervös in eine mit Zinsentscheid und vielen Unternehmenszahlen vollgepackte Woche gestartet. Erneut geriet der technologielastige Nasdaq-Index unter Druck, der in der Spitze um fast ein Prozent auf 11.733 Punkte nachgab. Dagegen notierten der Dow-Jones-Index der Standardwerte sowie der breiter gefasste S&P 500 jeweils 0,2 Prozent fester bei 31.966 und 3968 Zählern.

„Der wirklich große Teil der Bilanz-Saison ist da“, sagte Dennis Dick, Händler bei Triple D Trading. Mit Spannung warteten Anleger auf die Zahlen, um die Folgen der steigenden Inflation und des starken Dollars abschätzen zu können.

Vor der Bilanzvorlage im Wochenverlauf drehten die Aktien von Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta Platforms ins Minus und gaben zwischen 0,3 und 1,6 Prozent nach.

