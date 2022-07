Börse New York Neuer Inflationsschub belastet die Wall Street – Anleger flüchten vor allem aus einer Branche

Investoren fürchten aufgrund der hohen Inflationsrate eine stärkere Zurückhaltung im Konsumsektor. Das hat unmittelbare Auswirkungen.

Anleger suchen ihr Heil in „sicheren Häfen“. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein weiterer Inflationsschub in den USA schürt die Sorgen der Anleger vor höheren Zinsen und einer kollabierenden Wirtschaft. Der US-Dollar erhielt davon am Mittwoch Rückenwind, während der Euro erstmals seit 2002 unter die Parität zu der US-Devise rutschte.

An den europäischen Aktienmärkten ging es spürbar abwärts, während sich die Kurse an der Wall Street im Verlauf etwas berappelten. Der Dow-Jones-Index stand am Vormittag 0,3 Prozent tiefer bei 30.874 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 3815 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,2 Prozent höher bei 11.287 Zählern.

Die Juni-Inflationsdaten aus den USA heizten die Spekulationen der Anleger auf weitere aggressive Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed an. Mit 9,1 Prozent lag die Teuerung in den USA im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich höher als erwartet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen