Börse New York Neuer Inflationsschub belastet die Wall Street – Dow Jones schließt im Minus

Investoren fürchten aufgrund der hohen Inflationsrate eine stärkere Zurückhaltung im Konsumsektor. Insbesondere Airline-Aktien gehören zu den Verlierern.

Wall Street

New York Ein weiterer Inflationsschub in den USA schürt die Sorgen der Anleger vor höheren Zinsen und einer kollabierenden Wirtschaft. Der US-Dollar erhielt davon am Mittwoch Rückenwind, während der Euro erstmals seit 2002 unter die Parität zu der US-Devise rutschte. An den europäischen Aktienmärkten ging es spürbar abwärts. Auch die US-Börsen mussten nach einem uneinheitlichen Verlauf Federn lassen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,7 Prozent tiefer auf 30.772 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 11.247 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3801 Punkte ein.

