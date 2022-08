Börse New York Pelosis Taiwan-Reise verunsichert Anleger – Wall Street schließt im Minus

Investoren steigen vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und China bei Rüstungsfirmen ein. Chipwerte und US-Aktien chinesischer Firmen geraten unter Druck.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Der Streit um einem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan zehrt an den Nerven der Wall Street-Anleger. „Es ist sehr schwierig, die Risiken abzuschätzen“, sagte Portfoliomanager Mohammed Kazmi von der Privatbank UBP. „Die Auswirkungen einer Eskalation der Spannungen zwischen China und den USA wären zwar groß, die Märkte sehen dies derzeit aber als unwahrscheinlich an.“ Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 32.396 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 12.349 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4091 Punkte ein.

Gleichzeitig suchten Investoren Schutz in „sicheren Häfen“ wie der Weltleitwährung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um 0,9 Prozent auf 106,32 Punkte. Staatsanleihen waren ebenfalls gefragt, wodurch die Rendite der zehnjährigen US-Bonds zeitweise auf Vier-Monats-Tiefs von 2,516 Prozent fiel.

