Börse New York Positivtrend an der Wall Street verliert an Schwung – Nasdaq-Aktie steigt deutlich Die Anleger an der Wall Street agieren am Mittwoch zurückhaltender. Bei Tech-Werten aber greifen sie zu – und auch beim Börsenbetreiber selbst. 20.07.2022 Update: 20.07.2022 - 19:11 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street Frankfurt/New York Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage geht US-Anlegern zeitweise die Puste aus. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 liegen am Mittwoch kaum verändert gegenüber dem Vortagesniveau. Lediglich der technologielastige Nasdaq kann sich absetzen. Der Index steigt um 1,2 Prozent. Offenbar machten einige Investoren Kasse, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Sollten die anstehenden Firmenbilanzen aber positiv überraschen, könne mit einer zügigen Wiederaufnahme der Börsen-Rally gerechnet werden. Außerdem fielen robuste Geschäftszahlen auf fruchtbaren Boden, weil die Grundstimmung recht pessimistisch sei, warf Steve Sosnick, Chef-Anlagestratege bei Interactive Brokers, ein. Daher honorierten sie ermutigende Ergebnisse besonders. Mit Spannung warteten Börsianer auf die Ergebnisse von Tesla, die der Elektroautobauer nach US-Börsenschluss vorlegen wollte. „Mit Fabriken als Geldverbrennungsanlagen erscheint ein hartes Quartal als sicher“, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

