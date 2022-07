Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Börse New York Positivtrend an der Wall Street verliert an Schwung – Wall Street schließt nur leicht im Plus Die US-Anleger agierten am Mittwoch zurückhaltender. Bei Tech-Werten aber griffen sie zu – und auch beim Börsenbetreiber selbst. 20.07.2022 Update: 20.07.2022 - 19:11 Uhr Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street Frankfurt/New York Die Börsen in den USA haben am Mittwoch mit Kursgewinnen geschlossen. Der Dow Jones ging 0,2 Prozent höher auf 31.874 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 3959 Stellen zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 11.897 Zähler vor. Letzterer profitierte unter anderem von einem optimistischen Ausblick von Netflix. Robuste Geschäftszahlen seien auf fruchtbaren Boden gefallen, weil die Grundstimmung recht pessimistisch sei, sagte Steve Sosnick, Chef-Anlagestratege bei Interactive Brokers. Daher honorierten sie ermutigende Ergebnisse besonders. Mit Spannung warteten Börsianer auf die Ergebnisse von Tesla, die der Elektroautobauer nach US-Börsenschluss vorlegen wollte. „Mit Fabriken als Geldverbrennungsanlagen erscheint ein hartes Quartal als sicher", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.