Börse New York Rezessionsangst hält Wall Street im Griff: S&P 500 steuert auf schwärzesten Juni seit 1930 zu

Die US-Bürger konsumieren weniger, die US-Indizes starten daher im Minus in den Handel. Die Biontech-Aktie legte deutlich zu .

Große Nervosität an den US-Börsen. (Foto: Reuters) Straßenschild an der Wall Street

New York Die Furcht vor einem Abschwung der Wirtschaft lässt US-Anleger nicht los. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils rund zwei Prozent.

Mit einem Minus von 9,3 Prozent steuert der S&P 500 auf den größten Verlust in einem Juni seit 92 Jahren zu. 1930 ging es 16,5 Prozent abwärts. Der Technologie-Index Nasdaq, dessen Historie nicht annähernd so weit zurückreicht, büßt zehn Prozent ein, so viel wie noch nie in einem Juni. Der US-Standardwerteindex Dow Jones steht mit einem Minus von 7,4 Prozent vor dem schwächsten Juni-Ergebnis seit 14 Jahren.

„Es scheint, dass der Pessimismus einen Höhepunkt erreicht hat“, sagte Portfoliomanager Josh Wein vom Vermögensverwalter Hennessy Funds. „Das ist auch verständlich angesichts der Inflationsdaten und der abflauenden Konsumausgaben.“ Diese stiegen in Mai mit 0,2 Prozent gerade einmal halb so stark wie erwartet.

