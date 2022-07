Börse New York Starke Jobdaten bremsen US-Börsen aus

Die Wall Street gibt zum Wochenende hin nach. Der Grund: Gute Konjunkturdaten stützen den Fed-Kurs zu starken Zinserhöhungen. Der Marktbericht.

New York Durch starke Arbeitsmarktdaten genährte Zinsspekulationen haben den Appetit der US-Anleger auf Aktien am Freitag gezügelt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel um 0,3 Prozent auf 31.289 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,4 Prozent tiefer bei 3885 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,6 Prozent auf 11.551 Punkte.

Im vergangenen Monat entstanden in Amerika 372.000 neue Jobs, von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 268.000 gerechnet. Anleger sehen nun grünes Licht für eine weitere große Zinserhöhung der Notenbank Fed in diesem Monat. „Sicherlich bestätigt dies die Ansicht, dass es in den nächsten zwei Wochen einen Anstieg um 75 Basispunkte geben wird“, sagte Tom Plumb, Portfoliomanager des Plumb Balanced Fund.

