Börse New York Starker Arbeitsmarkt sorgt für Aufschwung – Wall Street startet positiv in die Woche

Die in der vergangenen Woche veröffentlichten starken Arbeitsmarktdaten lindern die Konjunktursorgen der Investoren. Der Dow-Jones legt zum Handelsbeginn zu.

US-Unternehmen schufen im Juli außerhalb der Landwirtschaft 528.000 neue Stellen. Diese überraschend positiven Daten stärken die Wall Street. Die drei wichtigsten Indizes: Dow Jones, Nasdaq und S&P starten positiv in die neue Woche. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Die US-Börsen sind mit einer positiven Note in die neue Woche gestartet. Der Standardwerte-Index Dow Jones legte am Montag zum Handelsbeginn 0,2 Prozent zu, der weiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent, und der Nasdaq gewann 0,4 Prozent.

Die bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten und überraschend stark ausgefallenen Arbeitsmarktdaten linderten etwas die Konjunktursorgen der Investoren. Die Anleger blieben aber vorsichtig, da der rasante Stellenaufbau auch Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve schürte.

US-Unternehmen schufen im Juli außerhalb der Landwirtschaft 528.000 neue Stellen, gut doppelt so viel wie erwartet. Während Ende vergangener Woche noch die dadurch untermauerte Aussicht auf Zinssprünge der Fed an der Wall Street dominierte, rückte am Montag der positivere Blick auf die US-Wirtschaft in den Vordergrund. In dieser Woche haben die Anleger auf der Konjunkturseite vor allem die Verbraucherpreise im Blick, die am Mittwoch veröffentlicht werden.



US-Börsenexperte Koch: „Nachlassende Rezessionssorgen stärken die Wall Street“

Einzelwerte im Fokus:

