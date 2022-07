Börse New York Stimmung an der Wall Street hellt sich auf – Citi-Aktien sind gefragt

Gleich mehrere Faktoren stützen zum Handelsstart die großen Indizes in New York. Vertical Aerospace verzeichnet den größten Kurssprung der Firmengeschichte.

Anleger reagieren erleichtert auf die geplante Zinserhöhung der Fed von 0,75 Prozentpunkten. (Foto: AP) Börsenmakler auf dem Parkett in New York

New York Die nachlassende Furcht vor drastischeren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed gibt der Wall Street Auftrieb. Außerdem hellten ermutigende Konjunkturdaten und Firmenbilanzen die Stimmung auf. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 notierten am Freitag zwischen 1,4 und 1,9 Prozent im Plus.

Erleichtert reagierten Investoren auf die Aussagen zweier führender US-Notenbanker, die sich für eine Zinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten in zwei Wochen aussprachen. Nach den überraschend hohen US-Inflationsdaten vom Dienstag hatten sie einen Schritt von einem vollen Prozentpunkt befürchtet. „Die Debatte über eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte hält den Markt in Atem“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan.

Positiv werteten Börsianer zudem den überraschend starken Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Einzelwerte im Fokus

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen