Börse New York Tech-Bilanzen drücken Wall Street ins Minus

Die Ergebnisse von Microsoft und dem Google-Mutterkonzern Alphabet sorgen für schlechte Stimmung an der Wall Street.

Die amerikanische Flagge an der New York Stock Exchange. (Foto: AP) Blick auf die Wall Street

New York Die Gewinnrückgänge von Technologie-Schwergewichten in den USA machen Investoren an der Wall Street nervös. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um zwei Prozent auf 10.969 Punkte ab, nachdem Microsoft und die Google-Mutter Alphabet einen Gewinnrückgang gemeldet hatten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,3 Prozent auf 31.738 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 verlor knapp ein Prozent auf 3825 Zähler.

„Die Ergebnisse von Microsoft deuten darauf hin, dass die IT-Budgets der Unternehmen unter Druck geraten, und die von Alphabet, dass den Verbrauchern wahrscheinlich die Puste ausgeht“, sagte Portfoliomanager Josh Wein vom Vermögensverwalter Hennessy Funds. „Beides lässt auf eine sich verlangsamende Wirtschaft schließen.“

Die Aktien von Microsoft und Alphabet stürzten um jeweils rund acht Prozent ab. Amazon und Apple verloren in ihrem Sog 4,2 beziehungsweise 1,2 Prozent.

