Börse New York Tech-Bilanzen trüben die Stimmung an der Wall Street

Schwache Quartalszahlen sorgen bei Snap und Twitter für Kursverluste. Die Tech-Firmen machen den schwächelnden Werbemarkt dafür verantwortlich.

Zum Start der New Yorker Börse müssen die Tech-Firmen Snap und Twitter Kursverluste hinnehmen. Der Dow-Jones-Index tritt auf der Stelle. (Foto: AP) Die Wall Street in New York

Frankfurt, New York Enttäuschende Firmenzahlen aus dem Tech-Sektor haben die Stimmung an der Wall Street am Freitag getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat bei 32.069 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 3995 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um 0,5 Prozent ab auf 12.002 Zähler.

Einzelwerte im Fokus

Snap: Schwächelnde Werbeeinnahmen brockten den Aktien des Snapchat-Betreibers Snap einen Kurssturz um 34 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren ein. Der Umsatz stieg den Angaben zufolge zwar um 13 Prozent, blieb wegen des harten Wettbewerbs um Werbekunden mit 1,11 Milliarden Dollar aber hinter den Erwartungen zurück.

Die Zahlen spiegelten die unsicheren Konjunkturaussichten wider, kommentierte Analyst Ali Mogharabi vom Research-Haus Morningstar. Außerdem könnten sie Vorboten schwacher Ergebnisse von Rivalen wie TikTok, Instagram oder YouTube sein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen