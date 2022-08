Börse New York US-Börsen drehen leicht ins Plus

Nach der Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex legen die Leitindizes leicht zu. Zu den Gewinnern gehört Evo Payments.

An den Märkten dominiert Unsicherheit. (Foto: Reuters) Börse in New York

Frankfurt, New York Die Daten für das verarbeitende Gewerbe in den USA stützen am Montag die Wall Street: Nach Veröffentlichung des Einkaufmanagerindex drehten die Leitindizes ins Plus: So notiert der technologielastige Nasdaq 100 etwa 0,7 Prozent im Plus, Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 jeweils 0,1 Prozent.

Die Indizes waren jeweils leicht im Minus in den Handel gestartet. Auf die Stimmung drückten Konjunkturdaten aus China und der Eurozone, die zeigten, dass die schwächelnde globale Nachfrage und Chinas strenge Corona-Auflagen die Produktion bremsten.

Trotz der jüngsten Talfahrt der US-Wirtschaft hält sich die US-Industrie weiter in der Wachstumsspur. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor gab im Juli um 0,2 Zähler auf 52,8 Punkte nach, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht.

